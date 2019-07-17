100 كشاف و 9 قادة يشاركون في خدمة الحجاج بمدينة الحجاج بأبو عجرم

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تشارك الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بشعبة النشاط الكشفي في معسكر خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بأبو عجرم لهذا العام 1440

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن مهام وواجبات الكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين، وتقديم العون لهم، وعكس الصورة المثلى لأبناء هذا

الوطن في خدمة الحجاج وإبراز دور القطاعات التعليمية المشاركة

وبين مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد القنيفذ أن مشاركة الكشافة تتمثل في استقبال الحجاج القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر حتى وصولهم مدينة الحجاج في أبو عجرم وتقديم الضيافة والهدايا لهم وتعريفهم بخدمات المدينة المقدمة لراحتهم ومساعدةالعاملين فيها من القطاعات الحكومية المشاركة الأخرى وتجهيز المطبوعات الدينية والمواد الغذائية التي تقدم للحجاج بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة الكشفية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار القنيفذ أن 100 كشاف و 9 قادة كشفيين يعملون في المخيم الكشفي بمدينة الحجاج على فترتين بالتناوب لاستقبال ضيوف الرحمن ومساعدتهم وإرشادهم .