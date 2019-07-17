سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا

سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في درعا

أبرز المواد
قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف شمال الضالع اليمنية

قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف شمال الضالع اليمنية

أبرز المواد
ليبيا.. ميليشيات مصراتة تبدأ بالانسحاب من معارك طرابلس

ليبيا.. ميليشيات مصراتة تبدأ بالانسحاب من معارك طرابلس

أبرز المواد
مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن

مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن

أبرز المواد

100 كشاف و 9 قادة يشاركون في خدمة الحجاج بمدينة الحجاج بأبو عجرم

100 كشاف و 9 قادة يشاركون في خدمة الحجاج بمدينة الحجاج بأبو عجرم
http://almnatiq.net/?p=752400
المناطق - الجوف

تشارك الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بشعبة النشاط الكشفي في معسكر خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بأبو عجرم لهذا العام 1440
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن مهام وواجبات الكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين، وتقديم العون لهم، وعكس الصورة المثلى لأبناء هذا
الوطن في خدمة الحجاج وإبراز دور القطاعات التعليمية المشاركة
وبين مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد القنيفذ أن مشاركة الكشافة تتمثل في استقبال الحجاج القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر حتى وصولهم مدينة الحجاج في أبو عجرم وتقديم الضيافة والهدايا لهم وتعريفهم بخدمات المدينة المقدمة لراحتهم ومساعدةالعاملين فيها من القطاعات الحكومية المشاركة الأخرى وتجهيز المطبوعات الدينية والمواد الغذائية التي تقدم للحجاج بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة الكشفية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار القنيفذ أن 100 كشاف و 9 قادة كشفيين يعملون في المخيم الكشفي بمدينة الحجاج على فترتين بالتناوب لاستقبال ضيوف الرحمن ومساعدتهم وإرشادهم .

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن
أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*