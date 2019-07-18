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واشنطن تبدأ معاقبة تركيا.. حرمان من أف 35 وطرد الطيارين

واشنطن تبدأ معاقبة تركيا.. حرمان من أف 35 وطرد الطيارين
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المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي إس400 يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة إف35.

وتابع البيت الأبيض في بيان “الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة”.

وأضاف البيت الأبيض أن قبول صواريخ أس 400 يقوض الالتزامات التي قطعها جميع حلفاء الناتو على بعضهم البعض بالابتعاد عن الأنظمة الروسية.

“وسيكون لذلك أثر ضار على العمل المشترك بين تركيا والناتو”.

وذكرت الوزارة إنها أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.

وأوضح البنتاغون أن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات أف 35.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة إف-35، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة اس 400 سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو.

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