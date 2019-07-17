حماية أم المهن

حماية أم المهن

يكتبون
محافظ محايل المكلف يتفقد قرى حموان بمركز السعيدة

محافظ محايل المكلف يتفقد قرى حموان بمركز السعيدة

منطقة عسير
هواة ألعاب الفيديو يواجهون تهديدات الهجمات الإلكترونية

هواة ألعاب الفيديو يواجهون تهديدات الهجمات الإلكترونية

أبرز المواد
انخفاض بمعدّل الثلث في وفيات الإيدز منذ 2010

انخفاض بمعدّل الثلث في وفيات الإيدز منذ 2010

أبرز المواد

محافظ محايل المكلف يتفقد قرى حموان بمركز السعيدة

محافظ محايل المكلف يتفقد قرى حموان بمركز السعيدة
http://almnatiq.net/?p=752423
المناطق - عسير

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم قرى حموان التابعة لمركز السعيدة، في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.
واستمع المحافظ لشرح من رئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب حسان عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.
والتقى الفلقي بأهالي قرى حموان وبحث معهم الاحتياجات الخدمية والصحية ومنها افتتاح مركز للرعاية الصحية، الذي تبرع به أحد رجال الأعمال بالمحافظة .
وأكد أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال

أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة بأكثر من ١٥ مليون ريال
رئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين

رئيس غرفة أبها : عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة مطلب أساسي للمستثمرين ويزيد معدلات توظيف المواطنين
أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*