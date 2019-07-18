طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

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حماية أم المهن

حماية أم المهن

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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=752432

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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