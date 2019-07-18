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أكثر من 200 قتيل في فيضانات جنوب آسيا

أكثر من 200 قتيل في فيضانات جنوب آسيا
http://almnatiq.net/?p=752449
المناطق_وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب منطقة جنوب آسيا إلى أكثر من 200 قتيل اليوم، فيما تحاول السلطات في البلدان المتضررة الوصول إلى القرى والبلدات التي تقطعت بها السبل وحاصرتها المياه من جميع الجوانب.

وذكرت تقارير أن ملايين المواطنين عبر بنغلاديش ونيبال والهند وباكستان تضرروا بفعل الفيضانات العاتية، فيما شرد عشرات الآلاف من السكان الذين غرقت منازلهم بالكامل.

وفي بنغلاديش، قال مسؤولون إن حوالي ثلث البلاد غرق تحت مياه الفيضانات، فيما لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء التعرض لصواعق البرق.

كما تعرضت مخيمات لاجئي الروهينغا في الجزء الجنوب شرقي من بنغلاديش لأضرار جسيمة، لتتفاقم معاناة أبناء هذا المجتمع المسلم الفارين من أعمال العنف والاضطهاد في ميانمار.

وفي الهند، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 120 قتيلاً على الأقل، فيما تقطعت السبل بمجتمعات بأكملها جراء ارتفاع مستوى مياه الفيضانات التي تسببت في تدمير العديد من المباني والطرق والجسور، فيما بلغ عدد الضحايا في نيبال 78 قتيلاً على الأقل و شردت أكثر من 16 ألف أسرة.

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