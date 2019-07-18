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«اعتقد أنه مصاب بالجيوب الأنفية ».. شاهد ماذا فعل مرض غامض في وجه فنان فلبيني؟

«اعتقد أنه مصاب بالجيوب الأنفية ».. شاهد ماذا فعل مرض غامض في وجه فنان فلبيني؟
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أصيب رجل فلبيني يدعى “رومولو بيلابيل”، ٥٦ عاما، بمرض غريب ونادر، جعل وجهه يتضخم ثلاثة أضعاف تقريبا، لكن الغريب أن الأمر بدأ معه بمشاكل في الجيوب الأنفية، وهو مرض شائع لدى الكثيرين، بحسب “الديلي ميل”.

أعطى الأطباء “رومولو” علاج للجيوب الأنفية في البداية، لكنهم لاحظوا أن وجهه بدأ في الانتفاخ بشكل غريب، الأمر الذي أصابهم بالحيرة.

ولأنه فقير، لم يستطع “بيلابيل” تحمل تكلفة السفر والعلاج في العاصمة “مانيلا”، لذا قرر البقاء في منزله لكنه فوجئ بأن الأمر يتطور ورأسه ينتفخ تدريجيا.

يقول الأطباء إنهم يحاولون فك لغز الأمر بإجراء تحاليل وأخذ عينات من الرجل، لكنهم ليسوا متأكدين من سبب هذا المرض الغامض.

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