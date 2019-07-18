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تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض

تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=752457
المناطق_الرياض

تعقد غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع مطوري مجتمع جوجل السحابي السعودي، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل “محترف تطبيقات جوجل السحابية”، الذي يستهدف تدريب وتأهيل (1000) شاباً وشابةً من الباحثين عن العمل، وذلك يوم 22 يوليو الجاري لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا إلى الثامنة مساء، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن الدورة تأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل.

مبيناً أنها تستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيها لشغل الوظائف النوعية في المتاحة في مجال تطبيقات جوجل السحابية، مفيداً أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وبين المهندس الشثري أن الدورة ستتضمن عدد من المحاور التدريبية التي تهدف لتأهيل المتدربين في مجال الحوسبة السحابية من جوجل وإعلانات جوجل وخدمات جوجل المكتبية.

مضيفا أنها تهدف أيضا إلى نشر الوعي التقني والاستفادة من التطبيقات الحديثة في مجال الحوسبة السحابية ودعم المطورين بخدمات سهلة ومفيدة، داعيًا الراغبين من الجنسين من الباحثين عن العمل المبادرة للاشتراك في الدورة عبر الرابط التالي:

https://chamber.sa/TrainingServices/FreeCourses/Pages/GoogleCloud.aspx

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