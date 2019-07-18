الكشف عن سبب ظهور “صدام حسين” في تظاهرات العراقيين

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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية العديد من المقاطع المصورة التي تظهر هتافات تشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

هتافات “صدام حسين”

وكانت أبرز الهتافات في العاصمة العراقية بغداد وفقا لفيديو انتشر لمتظاهرين من منطقة الدويلعي وهم يهتفون “بالروح بالدم نفديك يا صدام”، بعدما قامت السلطات المحلية بإزالة بعض المحلات التجارية العشوائية من تلك المنطقة، وفي تظاهرة بمنطقة الجزائر في محافظة البصرة البترولية، انتشر فيديو لمتظاهرين ليليين وهم يُرددون نفس الشعار. كما انتشر فيديو أيضا لسيدة أثناء تظاهرة احتجاجا على تعيين الأكراد محافظا جديدا للمحافظة وهى تقول “أحنا البعث، أحنا صداميين والله، العراق ما نعطيه”. بالإضافة إلى العديد من المقاطع الأخرى.

الواقع المزري للأحزاب الدينية

وحسب “سبوتنيك” قال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي، إن هتافات أبناء الشعب العراقي تمجيدا لصدام حسين في تظاهراتهم بمختلف الفئات العمرية يأتي كاشفا للواقع المزري للأحزاب الدينية والتي حكمت العراق على مدى 16 عاما، حصلت خلالها على أموال وميزانيات توازي ميزانيات عدة دول مجتمعة في المنطقة، وقد سرقت مئات المليارات ووصل الأمر إلى رغيف الخبز.

الفقر وغياب الخدمة الطبية

وتابع: “اليوم نحن نتكلم عن المواطن العراقي الذي لا يجد قوت يومه ويتضور أطفاله من الجوع”. مشيرا إلى أن عدد العراقيين ممن هم تحت خط الفقر تجاوز 40% وبعضهم يذهب إلى القمامة ليجد لقمة يسد بها جوعه وجوع أطفاله. كما تحولت المستشفيات والمراكز الصحية التي أنشئت في عصر صدام إلى مأوى للكلاب الضالة والقطط بعدما كان يوجد بها أفضل الأطباء والأجهزة الطبية المتقدمة.

ندم العراقيين

وأضاف: أن ندم العراقيين اليوم ليس لذنب اقترفوه بحق صدام بل هم يندمون على الدول التي هدمت مؤسساتها ومرافقها وحتى جيشها، العراق يريد استعادة الدولة من جانب سلسلة من الأحزاب الفاشية الدينية الفاشلة التي لا تعنيها مصالح الشعب العراقي، ما يريده الشارع هو استعادة الدولة على أسس وبخطى واضحة لاستعادة الدولة.