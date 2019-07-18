مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة

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شهدت المملكة العربية السعودية وصول الجيل الثامن من سيارة بورشه 911 التي تعتبر السيارة الأسرع والأقوى والأكثر كفاءة من أي وقت مضى. وجرى الكشف عن الطرازين الجديدين وهما بورشه 911 كاريرا إس ذات الدفع الخلفي وبورشه 911 كاريرا 4 إس ذات الدفع الرباعي في فعالية خاصة أقامها مركز ساماكو بورشه في جدة . ومن أبرز ما يتميز به الطرازان التطور الذي طرأ على تصميم وأداء هذه السيارة التي تعتبر من بين السيارات الرياضية الأكثر تميّزاً بين منتجات بورشه. وكانت فئة الطرازات التي يتمركز محركها في المؤخرة قد شهدت إعادة تصميهما وأصبحت الآن تتباهى بمظهرها القوي الذي يشيد بتاريخها، وفي الوقت نفسه تواكب المستقبل من خلال مجموعة من التقنيات أدخلت على طابعها الأصيل دون أن تغيّر من هويّتها. يذكر أن الطرازان الجديدان إس و4 إس يتوفران بتصميم كوبيه وكابروليه.

وفي معرض حديثه خلال الحفل الذي أقيم لطرح السيارة الجديدة، قال الأستاذ محمد رفه الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو للسيارات: “سيارة 911 الجديدة هي سيارة رياضية صُممت لتواكب الحقبة الجديدة، تماماً كما فعل الجيل الأول منها. لقد طوّرنا سيارتنا الجديدة المميزة مرة أخرى فأصبحت الآن أكثر قوة وأكثر جاذبية وأكثر كفاءة من أجيالها السابقة. إنها أفضل طراز 911 تنتجه بورشه على الإطلاق، ويحافظ هذا الجيل الثامن على مكانة 911 كسيارة تصبّ كل اهتمامها على السائق، وتلبي الاستخدامات اليومية وتوفر التصميم الفريد في نفس الوقت. ولهذا، يسرّني أن أعلن بأن سيارات بورشه 911 كاريرا إس، و911 كاريرا 4 إس، أصبحت الآن متوفرة هنا في السعودية “.

بورشه 911 كاريرا إس وبورشه 911 كاريرا 4 إس بقوة 450 حصاناً