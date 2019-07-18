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مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

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مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة
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المناطق_متابعات

كشف المصري المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة بالفيوم ، مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة ، قائلا: “مراتي مثال للأمانة والشرف وعمري ما شكيت فيها”.

تمثيل الجريمة
وتابع المتهم خلال إعادة تمثيل المجزرة، الاثنين، أنه أقدم على قتله أطفاله وزوجته بسبب خوفه عليهم من المستقبل المظلم عقب ضياع كل مدخراته بعد عودته من العمل في الخارج.

كان المتهم أكد خلال التحقيقات في النيابة العامة أنه كان يعمل مترجمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان يخطط بعد العودة لإنشاء مشروع استثماري في المجال الرياضي، خاص باللياقة البدنية وعلاج السمنة والبدانة.

التنقيب عن الآثار
وأشار المتهم إلى إنه تعرف بعد عودته إلى موطنه على مجموعة من الأشخاص، كشفت التحريات فيما بعد أنهم من معتادي الإجرام، وأقنعوه بالدخول إلى مجال التنقيب عن الآثار.

وأضاف المتهم أن هؤلاء الأشخاص حصلوا منه على الأموال التي جمعها من العمل في الخارج، بدعوى شراء منزل تحته كنز أثري، وأقنعوه بأنه سوف يصبح من الأثرياء خلال فترة وجيزة وبدون أي مجهود إضافي.

وتابع، أن هؤلاء الأشخاص هددوه بخطف زوجته وأولاده حال استمر في المطالبة بالأموال التي حصلوا عليها منه، ولذلك قرر قتل أسرته بنفسه خوفًا عليهم من مستقبل مظلم بعد ضياع “تحويشة العمر”.

ارتكاب واقعة القتل
ولفت المتهم إلى أنه انتظر في أحد الليالي حتى نامت زوجته وأولاده، وأحضر سلاحًا أبيض “ساطور” وبدأ بزوجته فانهال على رأسها وهشمه وهي تحتضن طفلتها الرضيعة، ثم انتقل بعد ذلك إلى غرفة باقي الأطفال وقتلهم بالساطور ولاذ بالفرار.

وخلال عملية البحث، أكدت التحريات الأولية، التي قادها العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الحادث سببه تراكم الديون على الزوج الذي كان يعمل مدرسًا بدولة الإمارات.

وتبين أن الرجل تعرف على عدد من معتادي الإجرام، الذين استدرجوه إلى طريق تعاطي المخدرات، ودفعوه لاقتحام مجال التنقيب عن الآثار، ومن ثم هددوه بخطف أبنائه وزوجته.

المتهم وخوفا من قيام المتهمين بتنفيذ ما هددوا به، ونتيجة تعاطي المخدرات، عاد إلى شقته بأحد الأبراج بحي المسلة، وأحضر ساطورًا، وانهال به على رأس الزوجة في البداية، واتجه بعدها للأطفال، حتى تأكد من موتهم، ولاذ بالفرار.

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