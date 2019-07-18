احدث الأخبار

مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية
أبرز المواد
 مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة
أبرز المواد
 عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”
أبرز المواد
 مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة
أبرز المواد
 الساعد: ماذا لو أدارت السعودية ظهرها للخليج؟!
أبرز المواد
 الكشف عن سبب ظهور “صدام حسين” في تظاهرات العراقيين
أبرز المواد
 «اعتقد أنه مصاب بالجيوب الأنفية ».. شاهد ماذا فعل مرض غامض في وجه فنان فلبيني؟
أبرز المواد
 مدينة الحجاج تكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج
أبرز المواد
 أكثر من 200 قتيل في فيضانات جنوب آسيا
أبرز المواد
 «إنستغرام» يكشف خطة كوتينيو مع برشلونة
أبرز المواد
 سجون القصيم تطلق سراح مستفيدين ممن شملهم العفو الملكي الكريم
أبرز المواد
 أنقرة تتوسل للأمريكان بالتراجع عن قرار إزالتها من برنامج أف 35
أبرز المواد
مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية

مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية

أبرز المواد
مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

أبرز المواد
عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”

عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”

أبرز المواد
مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة

مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة

أبرز المواد

مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية

مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية
http://almnatiq.net/?p=752474
المناطق_وكالات

قام مركز صحة (937) بحجز (58914) موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي ، فيما تلقى (11129) بلاغاً وأنهى إجراء (248) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت الصحة أن المركز قَدمَ (46590) استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (170216) مكالمة ، وبلغ عدد الاستفسارات (53335) استفسارا .

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة».

بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي .

روابط ذات صلة

مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة
عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”

عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”
مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة

مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*