جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية

أعلن مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بشرق الرياض عن بدء القبول بالدبلومات التأهيلية المدفوعة للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية لحملة الثانوية العامة للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية للفترة المسائية وذلك وفقا للمسميات التالية :
دبلوم الموارد البشرية ودبلوم إدارة الأعمال والتسويق ودبلوم الحاسب الآلي التطبيقي ودبلوم الأمن والسلامة والإدارة المكتبية .
وسيتم التسجيل لهذه الدبلومات عبر الرابط التالي:
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