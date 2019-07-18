احدث الأخبار

عمل وتنمية الرياض يضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة خلال اسبوع
أبرز المواد
 الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية
أبرز المواد
 تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض
أبرز المواد
 السبت المقبل: صدور جدول دوري المحترفين السعودي لكرة القدم
أبرز المواد
 الشرطة الألمانية تشن عمليات أمنية ضد الإسلاميين
أبرز المواد
 قطر تمول معسكراً لتدريب الإخوان في مأرب اليمنية
أبرز المواد
 مركز صحة: تقديم 937 أكثر من 46 ألف استشارة طبية
أبرز المواد
 مصر: قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة
أبرز المواد
 عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب “المتستر السعودي”
أبرز المواد
 مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة
أبرز المواد
 الساعد: ماذا لو أدارت السعودية ظهرها للخليج؟!
أبرز المواد
عمل وتنمية الرياض يضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة خلال اسبوع

عمل وتنمية الرياض يضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة خلال اسبوع

أبرز المواد
الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق

الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق

أبرز المواد
جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية

جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية

أبرز المواد
تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض

تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض

أبرز المواد

عمل وتنمية الرياض يضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة خلال اسبوع

عمل وتنمية الرياض يضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة خلال اسبوع
http://almnatiq.net/?p=752492
المناطق_الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 204 مخالفة وإنذار 152 خلال أسبوع

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض د/ يوسف بن مسفر السيالي ، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “1954” منشأة تجارية.
ودعا د/ السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

روابط ذات صلة

الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق

الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق
جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية

جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية
تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض

تأهيل 1000 شاب وشابة في مجال تطبيقات جوجل بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*