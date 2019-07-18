السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن

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أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود شباب الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج من زوار المسجد النبوي الشريف جاء ذلك خلال تدشين معاليه لحملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي‪ “‬خدمة الحاج‪ ‬والزائر‪ ‬وسام‪ ‬فخر‪ ‬لنا” ‬بالمدينة في موسمها السابع والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين و نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.

بدوره عبر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقدير معاليه للكشافة والمهام التطوعية المناطة بهم مؤكدا على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة القادة والجوالة والكشافة المشاركين في أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام 1440 .

يذكر أن الكشافة تقدم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ووزارة التجارة فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية ، بما يسهم بدور فاعل في تقديم صورة مشرفة لشباب هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام.