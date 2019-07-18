احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس
أبرز المواد
 الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج
منوعات
 “الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل تحدد ثلاثة أشهر لإلزامية إصدار وثيقة النقل على الشاحنات السعودية
المنطقة الشرقية
 “هدف”: 1800 زائر للفروع المتنقلة في 8 مدن ومحافظات يستفيدون من خدمات دعم التدريب والتوظيف
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة المكلف يطمئن على سير ترحيل ” المقررات ” للمدارس
منطقة مكة المكرمة
 السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة المدينة المنورة
 بريطانيا تشدد على حماية تجارتها عبر مضيق هرمز
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تستكمل أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في لندن تؤوي سكان أحد المجمعات السكنية الذي اندلعت به النيران
أبرز المواد
 “مدى” تتخطى 688 مليون عملية شراء عبر أجهزة نقاط البيع في النصف الأول من 2019
أبرز المواد
 زلزال شدته 4.2 درجة يهز جنوب غرب إيران
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس

أبرز المواد
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج

منوعات
“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة

“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة

أبرز المواد
الهيئة العامة للنقل تحدد ثلاثة أشهر لإلزامية إصدار وثيقة النقل على الشاحنات السعودية

الهيئة العامة للنقل تحدد ثلاثة أشهر لإلزامية إصدار وثيقة النقل على الشاحنات السعودية

المنطقة الشرقية

السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن

السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=752522
المناطق - المدينة المنورة
أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود شباب الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج من زوار المسجد النبوي الشريف جاء ذلك خلال تدشين معاليه لحملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي‪ “‬خدمة الحاج‪ ‬والزائر‪ ‬وسام‪ ‬فخر‪ ‬لنا” ‬بالمدينة في موسمها السابع والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين و نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.
بدوره عبر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني  عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقدير معاليه للكشافة والمهام التطوعية المناطة بهم مؤكدا على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة القادة والجوالة  والكشافة المشاركين في أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام 1440 .
يذكر أن الكشافة تقدم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ووزارة التجارة فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية ، بما يسهم بدور فاعل في تقديم صورة مشرفة لشباب هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة

“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
انطلاقة أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

انطلاقة أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*