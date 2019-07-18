مدير تعليم جدة المكلف يطمئن على سير ترحيل ” المقررات ” للمدارس

المناطق - جدة

قام مدير عام تعليم جدة المكلف صديق خوجه صباح اليوم الخميس بزيارة لمستودعات المقررات الدراسية بحي البغدادية يرافقه عدد من أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

واطلع خلال الزيارة على مستودعات المقررات الدراسية كما استمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات محمد هاجس عن آلية ترحيلها إلى المدارس من خلال الخطة الزمنية المخصصة مسبقا لترحيل المقررات ومقدار نسبة ترحيل المقررات والتي بدأت يوم أمس الأربعاء .

وأكد خوجه على مضاعفة الجهود والعمل بدقة وإنجاز وفق الخطة الزمنية مثمنا جهود إدارتي التخطيط والمعلومات والمستودعات.

من جهة ثانية قام خوجة اليوم بزيارة لمركز التدريب التربوي بجنوب جدة والذي يشهد تنفيذ العديد من برامج التدريب الصيفي للمعلمين في عدد من المجالات التطويرية للأداء. وتخلل الزيارة جولة داخل قاعات التدريب اطلع من خلالها على نوعية البرامج المنفذة وأعداد المتدربين والساعات التدريبية مشيدا بما شاهده من طموح وهمة وشغف لدى المتدربين لتطوير مهاراتهم التعليمية و الارتقاء وتجويد الأداء داخل المدرسة مؤكدا أن الإبداع للمعلم لن يتحقق دون تدريب وتطوير للذات والمهارات.

وفي ختام الزيارة قدم مدير التعليم المكلف الشكر لإدارة ومنسوبي مركز التدريب بجنوب جدة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.