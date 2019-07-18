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“هدف”: 1800 زائر للفروع المتنقلة في 8 مدن ومحافظات يستفيدون من خدمات دعم التدريب والتوظيف

“هدف”: 1800 زائر للفروع المتنقلة في 8 مدن ومحافظات يستفيدون من خدمات دعم التدريب والتوظيف
http://almnatiq.net/?p=752530
المناطق - الرياض

قدمت الفروع المتنقلة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لـ 1800 زائر وزائرة، بالتعاون مع 45 منشأة قطاع خاص، وذلك من خلال مشاركة الفروع في فعاليات ومعارض ومؤتمرات احتضنتها ثمان مدن ومحافظات في منطقتي نجران وعسير خلال شهر يونيو المنصرم.

وأطلع القائمون على الفروع المتنقلة، الزوار على برامج الصندوق، إضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم “هدف” من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

ويسعى “هدف” من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعاً، وتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.

وقد أطلق الصندوق في وقت سابق، مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

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