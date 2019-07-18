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“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة

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“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة

“الأرصاد” سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=752537
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بعد مشيئة الله- اليوم، تنبيهاً عن وجود سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، وتشمل محافظة وادي الفرع , ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

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