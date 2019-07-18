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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج

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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج
http://almnatiq.net/?p=752540
المناطق - وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، احتجاز “ناقلة أجنبية” على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني، ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي المنهار بين طهران والقوى العالمية.

وقال إن الحرس الثوري، إن الناقلة التي اختفت قبل أيام تم احتجازها، ووجه اتهامات لطاقمها “بالتهريب”.

ولم يحدد البيان هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم.

وناقض الحرس الثوري، تصريح الخارجية الإيرانية أمس، حيث أعلنت أن ناقلة النفط التي “فقدت” مساء السبت تعرضت لعطب.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لم يطلع على أي تقارير عن سحب ناقلة أجنبية إلى أحد موانئ إيران.

وقال ظريف لشبكة “سي إن إن” بنيويورك: “لم أطلع على أي ملخص حول هذا الموضوع ولكني سمعت في الأخبار أن الناقلة طلبت مساعدة وتم تقديم المساعدة إليها، ولكني لم أحظ بأي ملخص حول هذا الأمر”.

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