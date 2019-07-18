أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريد, ، رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الرشودي , الذي قدم للسلام على سموه ، وذلك إثر صدور قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتسميته رئيساً للمحكمة العامة بالمحافظة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، مثمناً خلال اللقاء الجهود الكبيرة التي يقوم بها القضاة في مختلف محاكم المنطقة , في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ, متمنياً سموه للقضاة مزيدًا من التوفيق والسداد في عملهم سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع .

من جهته عبرّ فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم استقباله له ، مشيداً بدعم سموه ومتابعته الدائمة لكل مايخدم مرفق القضاء في المنطقة