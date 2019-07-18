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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس

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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس
http://almnatiq.net/?p=752543
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريد، رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الرشودي , الذي قدم للسلام على سموه ، وذلك إثر صدور قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتسميته رئيساً للمحكمة العامة بالمحافظة.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، مثمناً خلال اللقاء الجهود الكبيرة التي يقوم بها القضاة في مختلف محاكم المنطقة , في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ, متمنياً سموه للقضاة مزيدًا من التوفيق والسداد في عملهم سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع .
من جهته عبرّ فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم استقباله له ، مشيداً بدعم سموه ومتابعته الدائمة لكل مايخدم مرفق القضاء في المنطقة

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