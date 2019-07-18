أمير نجران يبارك مبادرة الهلال الأحمر بالحد الجنوبي

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، انطلاق مبادرة هيئة الهلال الأحمر السعودي لتدريب منسوبي الوزارات والقطاعات العسكرية بالحد الجنوبي على قواعد الإسعافات الأولية، مثمنًا ما تقدمه الهيئة والجهات الأخرى من مبادرات، يدفعها إلى ذلك الواجب الوطني.

واطلع سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على تفاصيل المبادرة، عرضها مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة مهند بن صالح اليامي، حيث أوضح في عرضه أن هذه المبادرة تنطلق من استشعار الهيئة بالمسؤولية الوطنية، وحرصها على خدمة منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالحد الجنوبي، وضمن سعيها لتطوير المهارات الطبية.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى أهمية إطلاق مبادرة لتدريب عموم المواطنين والمواطنات على الإسعافات الأولية، وإحداث برامج لذلك في الأحياء والجامعات والمدارس ومقار العمل العسكرية والمدنية، والحكومية والأهلية، بجانب استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الهواتف الذكية في بث الوعي الصحي والإسعافي، لأهمية ذلك في إنقاذ أرواح الكثير.