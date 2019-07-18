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بلدية الخفجي: زيارة 163 منشأة صحية وتحرير 36 مخالفة خلال شهر ضمن حملة الرقابة البلدية

بلدية الخفجي: زيارة 163 منشأة صحية وتحرير 36 مخالفة خلال شهر ضمن حملة الرقابة البلدية

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بلدية الخفجي: زيارة 163 منشأة صحية وتحرير 36 مخالفة خلال شهر ضمن حملة الرقابة البلدية

بلدية الخفجي: زيارة 163 منشأة صحية وتحرير 36 مخالفة خلال شهر ضمن حملة الرقابة البلدية
http://almnatiq.net/?p=752564
المناطق - الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي عدد من الجولات الرقابية على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتي تهدف الى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، والتي تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل أن الحملة التي نفذتها إدارة صحة البيئة بالبلدية في شهر شوال أسفرت عن زيارة 163 منشأه صحية من ضمنها الحلويات والمغاسل ومطابخ الولائم وصوالين الحلاقة، وذلك للتأكد من التزامهم بالتقيد بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، كما تم إغلاق 3 منشآت صحية، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، و إتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 360 كجم، وذلك لسوء حفظها وتخزينها، وأيضاً تم تحرير 36 إشعارات مخالفة لأنظمة صحة البيئة .

وأكد المهندس خالد الزويمل أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والابلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز 940 الذكي.

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