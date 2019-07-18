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“سعود الطبية” تكرم 64 موظفًا متميزًا في الربع الثاني لـ 2019

“سعود الطبية” تكرم 64 موظفًا متميزًا في الربع الثاني لـ 2019

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“سعود الطبية” تكرم 64 موظفًا متميزًا في الربع الثاني لـ 2019

“سعود الطبية” تكرم 64 موظفًا متميزًا في الربع الثاني لـ 2019
http://almnatiq.net/?p=752567
المناطق - الرياض

 

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي على أهمية تكريم المتميزين والمجتهدين من منسوبي المدينة، مؤكدًا بأن تقدير المتميزين ينعكس في تقديم خدمة صحية عالية للمرضى والمراجعين.

‫جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بملتقى الموظفين بالمدينة، والذي صاحبه تكريم للمتميزين للربع الثاني، وبلغ عددهم 64 موظفًا متميزًا، بتنظيم إدارة التواصل الداخلي بالمدينة.

‫ووجه د.العنزي، الإدارات المعنية بالمدينة بضرورة رفع أسماء المتميزين والمجتهدين لتكريمهم، ولو كان خارج نطاق الملتقى الربع السنوي، مبينًا أن من تم تكريمهم هم نقطة في محيط، منوهًا بمواصلة تكريم المتميزين في الربعين الثالث والرابع.

وقدم د.العنزي شكره وتقديره لمنسوبي مدينة الملك سعود الطبية على ما تم تقديمه في الفترة الماضية، مؤكدًا على أنه نتاج عمل وجهد كبير انعكس على خدمة المريض، مشيرًا إلى أن المأمول كبير والطموح أكبر في سبيل مواصلة مسيرة التنمية الصحية بمديتنا الطبية.

من جهته، استعرض المدراء التنفيذيين بالمدينة تقرير الربع الثاني لإداراتهم، موضحين فيها أبرز الإنجازات والأرقام ومؤشرات الأداء.

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