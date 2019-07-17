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المتقاعدون يشاركون في النسخة السابعة من فعالية “المشي صحة” في تبوك

المتقاعدون يشاركون في النسخة السابعة من فعالية “المشي صحة” في تبوك

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المتقاعدون يشاركون في النسخة السابعة من فعالية “المشي صحة” في تبوك

المتقاعدون يشاركون في النسخة السابعة من فعالية “المشي صحة” في تبوك
http://almnatiq.net/?p=752573
المناطق - تبوك

أقيمت يوم أمس الأربعاء في مدينة تبوك النسخة السابعة من مبادرة “المشي صحة” أحد مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد.

 

وشارك في الفعالية التي احتضنها ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك أعداد كبيرة من المتقاعدين والعديد من المتطوعين والمتخصصين وهواة رياضة المشي.

 

حيث شملت الفعالية فقرات توعوية بأهمية رياضة المشي وسهولة ممارستها للجنسين ومختلف الأعمار. كما اشتملت على برنامج توعوي بأنظمة التقاعد وحقوق المتقاعدين والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها.

 

وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين، فيما كرمت “التقاعد” رعاة وشركاء الفعالية من القطاعين العام والخاص. كما كرمت المؤسسة أكبر مشارك في الفعالية المتقاعد خلف البلوي والذي يبلغ من العمر 82 عاماً.

 

يذكر أن مبادرة “المشي صحة” تأتي كأحد مبادرات “التقاعد” حرصاً منها على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز التواصل معهم وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة.

 

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