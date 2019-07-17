تعليم الباحة يطلق مبادرة ” منتزهاتنا عنوانا “

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية مبادرة تطوعية توعوية بعنوان (منتزهاتنا عنواننا) والتي جاءت في إطار استجابة الميدان التربوي لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ” يحفظه الله “، سموه الكريم بالعمل على إبراز جمال الباحة ومكنوناتها والعناية بمرافقها العامة

وانطلقت المبادرة في مختلف محافظات المنطقة لتشمل منتزه (الحسام) ومنتزه (الثروة الوطنية) ومنتزه (طيبة الاسم) ومنتزه (الشكران) وفي حديقة ( الشمال ) وكذلك في حديقة ( شريان ) بكرا وحديقة ( الناصف ) بمعشوقة ومنتزه ( الفراشة )، وتنبع من حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على تعزيز روح الانتماء للوطن وتفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة وتفعيل المبادرة الإيجابية والتعاون البناء مع الجهات الحكومية الأخرى في نظافة المنتزهات العامة والعناية بها بما يعود على الفرد والجماعة بالنفع والفائدة وأن تصبح المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع، علاوة على تفعيل وإرساء مبادئ العمل التطوعي وخدمة المجتمع المناط بأندية مدارس الحي والأندية الموسمية.

المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني رفع عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تفضله الكريم بدعم المبادرة والتي تنم عن حرص سموه الكريم على توعية المجتمع نحو المحافظة على المنتزهات العامة بالمنطقة بصفة خاصة و الممتلكات العامة بصفة عامة، وتبصير جميع فئات المجتمع بأهمية المحافظة عليها و إبراز دور الفرد والمجتمع تجاه هذه المرافق الحيوية ،.

وأشار الدكتور عبدالخالق بأن أحد أهم أهداف المبادرة يكمن في بناء جيل واعٍ بأهمية تقدير الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة “يحفظها الله ” من أجل رفاهية المواطن وتحقيق سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة له كأحد مرتكزات الرؤية الوطنية المباركة (2030) المتضمنة تكثيف الجهود لتنمية قدرات الشباب لبناء مجتمعهم ووطنهم والمحافظة على مكتسباته من خلال برامج توعوية تعريفيه متنوعة؛

وثمن المدير العام للتعليم في الوقت نفسه مساندة سمو أمير المنطقة يحفظه الله للدور التربوي الذي تقدمه المؤسسة التعليمية لخدمة المجتمع وتنمية قيم المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، كما وجه شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ محمد يحيى مهدي ولكافة العاملين في المبادرة على تفعيل مثل هذه البرامج التي تهدف إلى ربط أبنائنا الطلاب بالمجتمع والبيئة المحيطة بمنظور تربوي يعزز القيم السامية في نفوسهم .