محلي تنومة يطالب بإعادة المسميات القديمة للقرى

المناطق - تنومة

برئاسة محافظ تنومة رئيس المجلس المحلي المكلف الأستاذ محمد علي مبارك وبحضور أمين وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي عقدت جلسة المجلس المحلي الأولى في دورته العادية الثالثة حيث ناقش المجلس مع رئيس البلدية إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي حصر مسميات الأحياء والقرى والمواقع التي تم تعديل أسمائها التاريخية بناء على خطاب أمين منطقة عسير المبني على توجيهات سمو أمير المنطقة وطالب أعضاء المجلس من الأهالي إعادة المسميات التاريخية القديمة لقرى وأحياء تنومة حيث أنه متعارف عليها من آلاف السنين، أو استخدام المسميات الحديثة مقروناً بها الأسماء القديمة في كل حي ، من جهة أخرى طالب أعضاء المجلس زيادة كمية المياه المحلاة ومضاعفتها لأن الكمية المخصصة للمحافظة لاتكفي احتياج الأهالي وخاصة في فترة الصيف حيث ورد العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بوجود أزمة في توفير المياه للمنازل ، وقد تم رفع هذه التوصيات ضمن محضر اجتماع المجلس لسمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة