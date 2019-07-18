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بمتابعة وإشراف أمير تبوك …مدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن

بمتابعة وإشراف أمير تبوك …مدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن

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بمتابعة وإشراف أمير تبوك …مدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن

بمتابعة وإشراف أمير تبوك …مدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=752619
شرّعت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك اليوم, أبوابها لاستقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى أداء مناسك حج هذا العام، قادمين من عدة دولة عربية وإسلامية، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذاً  لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد  – حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الذي يحرص دائماً ويؤكد من خلال اجتماعات لجنة أعمال الحج والعمرة على تنفيذ توجيهات وحرص ولاة الأمر – أيدهم الله – بتهيئة وتجنيد كافة الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه، والحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة, لأن خدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار شرف عظيم وهو أمر نعتز ونفاخر به.
وكان سمو الأمير فهد بن سلطان بحث خلال الاجتماعات السابقة للجنة أعمال الحج والعمرة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية، التي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن, تضافر جهودها وتعاونها من أجل هدف أسمى وهو خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج.
من جهته أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، على اكتمال الاستعدادات كافة من قبل جميع الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، ووضع الخطط الضامنة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالقادمين بصفة دقيقة وسريعة، وإنهاء جوازات الحجاج، والجمارك، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات لهم

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