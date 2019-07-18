أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يطلقان فعالية التسويق للمشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

المناطق - الدمام

انطلقت فعالية ” التسويق للمشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ” والتي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات (فريق مبادرة العطاء الرقمي )، مساء أمس الأربعاء الموافق ١٧ يوليو 2019م ، على مسرح الأمانة، والتي استضافت الخبير التقني أ. عبدالله السبع، حيث القى محاضرة تناولت العديد من المحاور بعنوان كيف تسوق مشروعك عبر برامج التواصل الاجتماعي، و شهدت الفعالية حضور عدد كبير من الجمهور والذي تفاعل مع مبادرة العطاء الرقمي.

و اشتملت الفعالية على عدد من المحاور تناولها السبع وهي: تسويق المشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم من خلالھا استعراض القيمة المُضافة للمشاريع واستراتيجية التسويق في شبكات التواصل الاجتماعي، وخطة العمل لتحقيق أقصى استفادة وكيفية تحديد الفئة المستهدفة من خلال طرح عدد من النصائح العملية والتجارب الواقعیة لآلیات تساھم في تحقيق الفائدة القصوى.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين أمانة المنطقة الشرقية ومبادرة العطاء الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف خدمة المجتمع بشكل عام والمختصين والمهتمين بشكل خاص.