مليون زهرة تشارك بها أمانة منطقة تبوك في مهرجان الورد والفاكهة

المناطق - تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك زراعة ما يزيد على مليون زهرة في مقر مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لعام 1440هـ الذي ستنطلق فعالياته اليوم في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأمانة وضعت منتزه الأمير فهد بن سلطان الذي يقع على مساحة إجمالية تجاوزت مليون متر مربع مقراً للمهرجان وقامت بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للموقع خلال الأيام الماضية مبيناً أن الأمانة جندت ما يزيد على 150 عاملا وفنيا وحارس أمن للقيام بأعمال نظافة وصيانة المنتزه وحراسته على مدار الساعة أثناء فترة إقامة المهرجان.

وأضاف المهندس الشفق أن الأمانة أنهت زراعة سجادة الزهور بما يزيد على “مليون زهرة” بألوان متعددة من زهور السيلوزيا بألوانها الأربعة الأحمر والقرمزي والأصفر البرتقالي وزهرة الزينيا بالون الأبيض وزهرة الجلارديا وزهرة الامارانتس جرى تشكيلها وتصميمها على شكل ” بوابة الشمال”.

وأفاد المهندس الشفق أن الأمانة ستشارك في المعرض المصاحب للمهرجان الذي يتضمن منجزات وأعمال الأمانة في المشاريع وأيضاً عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأعمال المسطحات الخضراء وأعمال صحة البيئة منوهاً أن أعمال الأمانة خلال المهرجان ستتضمن الرقابة الصحية على الأطعمة والمأكولات والمشروبات التي سيتم بيعها وتداولها داخل مقر المهرجان ومباشرة أي بلاغ يرد إلى الأمانة بخصوص ذلك.