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جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار

جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار

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جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار

جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار
http://almnatiq.net/?p=752631
تبوك - منى الريس
تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة الفنون التشكيلية يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام دورة بعنوان “أساسيات الرسم والتلوين بالإكريلك” للصغار تقدمها المدربة التشكيلية نوره الهرفي وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان.
من جانبها بينت نائب رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الفنانة التشكيلية عفاف السراي أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجمعية على صقل مهارات الموهوبات والموهوبين الصغار ونشر ثقافة الفن التشكيلي لجميع الفئات العمرية مشيرة إلى أن المتدربات سيتعرفن على أهمية مادة الإكريليك وكيفية التعامل مع ألوان الإكريليك واستخدام الفرش ومعرفة الأدوات المستخدمة في الرسم وإستخراج الألوان الفرعية من الألوان الأساسية وطريقة المزج الصحيحة للألوان وكذلك الأدوات المهمة والمواد المستخدمة والتعرف على تقنيات مختلفة وأساليب الرسم مع محاولة دمج الألوان وصولاً لكيفية اقتباس لوحة من صورة فوتوغرافية بالإضافة إلى كيفية استعمال الإكريليك في تصاميم هندسية مع تأسيس لوحه بإستخدام ألوان الإكريليك ومراعاة المنظور والأجزاء المهمة.
ودعت السراي الراغبين في الالتحاق بالدورة تسجيل بياناتهم لدى الجمعية من خلال الرابط https://forms.gle/k2q6RCLffdBysWpr6.

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