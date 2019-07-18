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السديس يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي

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السديس يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي

السديس يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=752637
المناطق - واس

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي, الذي يهدف إلى تطوير سبل التعاون والتكامل بين الجهات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات التي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته إضافة إلى إعداد الخطط والدراسات والبرامج التطويرية لمنظومة الأعمال والعمل على تنفيذها لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
وحث الشيخ السديس الجميع على بذل الجهود في استمرار هذا المجلس لتنطلق من خلاله المقترحات والإبداعات التي تكون خير عون لجميع العاملين في المسجد النبوي , سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد .
وفي ختام اللقاء رفع معاليه جزيل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصها واهتمامها بالحرمين الشريفين والعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

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