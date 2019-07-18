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أخضر قوى الإعاقة يشارك في ملتقى بولندا الدولي

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أخضر قوى الإعاقة يشارك في ملتقى بولندا الدولي

أخضر قوى الإعاقة يشارك في ملتقى بولندا الدولي
http://almnatiq.net/?p=752643
المناطق - واس

يشارك المنتخب السعودي لذوي الإعاقة في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى) الذي ينطلق غداً على ملعب ومضمار مجمع زافشيه الرياضي بمدينة بيدقوش البولندية ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 500 لاعب ولاعبة .
واختتم الأخضر اليوم تحضيراته للملتقى الذي يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة العالم للشباب التي ستقام في سويسرا نهاية الشهر الجاري وبطولة العالم بدبي ” خلال شهر نوفمبر المقبل”, تخلله تدريبات صباحية ومسائية لـ6 لاعبين هم فهد الجنيدل ونور الصناع وجمعان الزهراني وعلي النخلي وهاني النخلي وعبدالرحمن القرشي تحت إشراف المدربان عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي ومساعد المدرب عماد حامضي وأخصائي علاج طبيعي محمد باقر الموسى ومشرف الإعاقة مبارك العوفي والإداري ناصر القحطاني فيما يترأس البعثة السعودية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة عبدالرحيم آل الشيخ.
وعقد اليوم في الصالة الرياضية بملعب البطولة الاجتماع الفني للملتقى بحضور إداري الوفد السعودي ناصر القحطاني ومدربا المنتخب عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي وتم خلاله مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة وتحديد السباقات التي ستشملها المنافسات وتوقيتها بعد تصنيف اللاعبين الذي تم اليوم لتحديد نوعية المنافسات التي سيخوضها كل لاعب.

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