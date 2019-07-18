“الغذاء والدواء” تواصل للعام الثاني الرقابة على مركبات نقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة

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التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، العميد عبدالعزيز الحمّاد، بمركز نقطة تفتيش مدخل السبوحة، للوقوف على سير الخطة المشتركة بين الجهتين , وذلك ضمن جهود الهيئة لموسم حج هذا العام، وتنفيذا لخطتها الرقابية على مركبات نقل المواد الغذائية، وبالتعاون مع قيادة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، .

وعبر الدكتور الجضعي عن شكره وتقديره لقيادة أمن الطرق بالمنطقة لتعاونهم ودعمهم الدائم والمستمر لـ “الغذاء والدواء” في دورها الرقابي على مركبات نقل المواد الغذائية، وأشاد بعمل رجال الأمن وتعاونهم مع المفتشين أثناء تواجدهم بالمركز للعام الثاني على التوالي، وبدوره هنأ العميد الحماد “الهيئة” على نجاح البرنامج للعام الماضي، متمنياً التوفيق للجهتين في خدمة ضيوف الرحمن.

وينفذ البرنامج المشترك بين الجهتين للتفتيش على مركبات نقل الأغذية لعامه الثاني، حيث يتمركز مفتشو الهيئة بجانب رجال أمن الطرق في نقاط التفتيش للمواقع الخمسة المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، وهي الشميسي والجموم وبحرة والنورية والسبوحة، بهدف التأكد من مطابقة المواد الغذائية للاشتراطات اللازمة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج.

يُذكر أن “الغذاء والدواء” وقّعت اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة النقل العام شهر رمضان الماضي لعام 1440، بهدف التأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات، وتعزيز الرقابة والإشراف على سلسلة توريدها وما تتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات.

من جهة أخرى، التقى الرئيس التنفيذي بمفتشي صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع خلالها على إجراءات العمل التي تضمن سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية التي بحوزة الحجاج.

