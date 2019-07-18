محافظ حفر الباطن يعتمد مجلس إدارة ⁧‫مرصد التوطين‬⁩

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

اعتمد سمو محافظ محافظة حفر الباطن الامير منصور بن محمد ال سعوداعضاء مجلس ادارة ⁧‫مرصد التوطين‬⁩ ( سواعد وطنية ) اعضاء المجلس برئاسة سموه ونيابة معالي مدير جامعة حفر الباطن و عضوية اثنى عشر عضوا .

يذكر بأن مبادرة سواعد وطنية هي احدى مبادارت سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود وانه سبق وان اقيمت ورشة عمل في ٤/٨/١٤٤٠ هـ بحضور مسؤولي الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة في مقر المحافظة وتم مناقشة دور المرصد .