اعتمد سمو محافظ محافظة حفر الباطن الامير منصور بن محمد ال سعوداعضاء مجلس ادارة مرصد التوطين ( سواعد وطنية ) اعضاء المجلس برئاسة سموه ونيابة معالي مدير جامعة حفر الباطن و عضوية اثنى عشر عضوا .
يذكر بأن مبادرة سواعد وطنية هي احدى مبادارت سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود وانه سبق وان اقيمت ورشة عمل في ٤/٨/١٤٤٠ هـ بحضور مسؤولي الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة في مقر المحافظة وتم مناقشة دور المرصد .
محافظ حفر الباطن يعتمد مجلس إدارة مرصد التوطين
اعتمد سمو محافظ محافظة حفر الباطن الامير منصور بن محمد ال سعوداعضاء مجلس ادارة مرصد التوطين ( سواعد وطنية ) اعضاء المجلس برئاسة سموه ونيابة معالي مدير جامعة حفر الباطن و عضوية اثنى عشر عضوا .
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