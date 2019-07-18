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محافظ الحديدة يزور العيادات الصحية التغذوية المتنقلة بالخوخة الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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محافظ حفر الباطن يعتمد مجلس إدارة ⁧‫مرصد التوطين‬⁩

محافظ حفر الباطن يعتمد مجلس إدارة ⁧‫مرصد التوطين‬⁩
http://almnatiq.net/?p=752663
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

اعتمد سمو محافظ محافظة حفر الباطن الامير منصور بن محمد ال سعوداعضاء مجلس ادارة ⁧‫مرصد التوطين‬⁩ ( سواعد وطنية ) اعضاء المجلس برئاسة سموه ونيابة معالي مدير جامعة حفر الباطن و عضوية اثنى عشر عضوا .
يذكر بأن مبادرة سواعد وطنية هي احدى مبادارت سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود وانه سبق وان اقيمت ورشة عمل في ٤/٨/١٤٤٠ هـ بحضور مسؤولي الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة في مقر المحافظة وتم مناقشة دور المرصد .

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