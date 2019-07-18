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العامودي يسلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية صكوك انضمام المملكة إلى معاهدتين دوليتين في النقل البحري

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العامودي يسلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية صكوك انضمام المملكة إلى معاهدتين دوليتين في النقل البحري

العامودي يسلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية صكوك انضمام المملكة إلى معاهدتين دوليتين في النقل البحري
http://almnatiq.net/?p=752673
المناطق - واس

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان، التقى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم بمكتبه في لندن، اليوم، وسلّمه صكوك انضام المملكة لمعاهدتين دوليتين في جانب النقل البحري، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد السعودي المرافق.
وعن أهمية اللقاء، أوضح سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن أن المملكة بصفتها عضوًا فاعلًا في المنظمة البحرية الدولية منذ العام 1969م، حريصة كل الحرص على تعميق علاقتها بالمنظمة، انطلاقًا من دور المملكة المؤثر إيجابيًا في المشهد الدولي، وتأكيد التزامها ودعمها الكامل لكل ما من شأنه ضمان كفاءة وسلامة أنشطة النقل البحري، كون النقل البحري الشريان الحيوي الأهم في التجارة العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور العامودي أن المملكة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقرها المنظمة البحرية الدولية IMO، وأن انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن للعام 2007 والاتفاقية الدولية لخطوط التحميل للعام 1966، تأتيان امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من اهتمام ودعم كبيرين لصناعة النقل البحري وسلامتها بيئيًا والارتقاء بكفاءتها، مع حرص المملكة على الشراكة الناجحة مع المجتمع الدولي عبر التزامها بهذه المواثيق وتحقيق أعلى الاشتراطات الفنية الكفيلة بالارتقاء بالصناعة وتحقيق استدامتها.
إلى ذلك، أقامت المملكة حفل استقبال في المنظمة البحرية الدولية بلندن، صباح اليوم، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، كما حضره الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، وذلك للتعريف بجهود المملكة في تطوير صناعة النقل البحري تحقيقًا لـرؤية2030، وتأكيد التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري العملاقة.

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