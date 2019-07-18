محافظ الحديدة يزور العيادات الصحية التغذوية المتنقلة بالخوخة الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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زار محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر اليوم العيادات الصحية التغذوية المتنقلة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به العيادات الصحية في تحسين الوضع الصحي لسكان الساحل الغربي بشكل عام ومخيمات النازحين بمديرية الخوخة بشكل خاص.

وأكد خلال زيارته عيادات المركز بمخيم الجابري أن تواجد مثل هذا المشروع الصحي في المخيم سينعكس إيجابا على الحالة الصحية للمواطن اليمني النازح الذين تعرضوا للأذى من قبل المليشيات الانقلابية التي أذعنت في إيذاء أبناء المحافظة.

واستمع الدكتور الحسن علي طاهر من مدير مشروع العيادات التغذوية مصطفى فقيرة لشرح عن الجهود التي يقدمها المركز وعياداته التي يستفيد منها ما يقارب من 300 إلى 500 مستفيد.

كما اطلع المحافظ على النشاط الإنتاجي في المشغل النسوي بالخوخة الذي يدرب 100 امرأه على الخياطة والحياكة بهدف إدامجهن في المجتمع ليصبحن قادرات على مواجهة الحياة وتحسين مستواهن المعيشي.

