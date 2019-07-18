كأس الأمم الإفريقية.. الجزائر تسعى غدًا لتحقيق اللقب الثاني لها ..والسنغال للمرة الأولى

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يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019 .

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

ويعد منتخب السنغال أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا يزال يبحث عن لقبه الأول، ويخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلوله وصيف للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة له حتى الآن .

والتقي الفريقان مباشرة في البطولة عام 1990 في نصف النهائي وكان الفوز من نصيب منتخب الجزائر 2-1 ، وفي عام 2015 ضمن المجموعة الثالثة فازت الجزائر على السنغال 2-صفر ، أما عام 2017 تعادل المنتخبان 2-2 ، وفي النسخة الحالية 2019 في المجموعة الثالثة فازت الجزائر 1-صفر .

وكان طريق الجزائر والسنغال إلى النهائي حافلا بالصعوبات حيث أتى تأهل منتخب السنغال بصعوبة بعد الفوز على تونس 1-صفر ، قبل أن يلحق به منتخب الجزائر بالفوز المتأخر على نيجيريا بنتيجة 2-1 بفضل ركلة حرة سجلها القائد رياض محرز في الثواني الأخيرة .

وفيا يأتي عرض لمسار طرفي المباراة النهائية، حيث تصدرت الجزائر المجموعة الثالثة عندما فازت على كينيا 2-صفر ، والفوز على السنغال 1-صفر ، وعلى تنزانيا 3-صفر ، لتحصل على العلامة الكاملة في دور المجموعات ، وفي الدور ثمن النهائي فازت الجزائر على غينيا 3-صفر ، أما الدور ربع النهائي فازت على ساحل العاج 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 ، وفي الدور نصف النهائي

فازت على نيجيريا 2-1 .

وحلت السنغال في دور المجموعات ثانية في المجموعة الثالثة ، عندما فازت على تنزانيا 2-صفر ، ثم خسرت أمام الجزائر صفر-1 ، وفازت على كينيا 3-صفر ، وفي ثمن النهائي فازت على أوغندا 1-صفر ، وتأهلت إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين 1-صفر ، وفي نصف النهائي فازت على تونس 1-صفر في الوقت الإضافي بعد التعادل صفر-صفر 2002 .

وفي تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم منذ انطلاقها في نسختها الأولى حققت مصر البطولة عام 1957 ، كما حققتها مصر في النسخة الثانية عام 1959 ، وفي عام 1962 نالت البطولة إثيوبيا ،وعامي 1963 و1965 غانا ، وعام 1968 زائير ، و 1970 السودان ، و 1972 حققتها الكونغو ، و1974 زائير ، وتوجت المغرب بها عام 1976 ، و 1978 غانا ، وعام 1980 نيجيريا ، و1982 غانا ، ثم حقق الكاميرون البطولة عام 1984 ، لتعود مصر لنيل البطولة عام 1986 ، و1988 للكاميرون ، و 1990 منتخب الجزائر ،و 1992 ساحل العاج ، و1994 نيجيريا ، و 1996: جنوب إفريقيا ، و1998 مصر ، وعامي 2000 و2002 الكاميرون ، ثم تونس عام 2004 ، وأعوام 2006 و2008 و2010 مصر ، وفي عام 2012 زامبيا ، و2013 نيجيريا ، وفي عام 2015 ساحل العاج ، والنسخة الماضية 2017 كانت لمنتخب الكاميرون .