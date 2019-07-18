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الجبير يستقبل سفراء فرنسا وكازاخستان وباكستان لدى المملكة

الجبير يستقبل سفراء فرنسا وكازاخستان وباكستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=752702
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية فرانسوا غوييت وسفير جمهورية كازاخستان بيريك أرين وسفير جمهورية باكستان الإسلامية راجا علي إعجاز.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك البلدان.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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