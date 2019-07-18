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مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=752707
المناطق - واس

أطلق مكتب الخدمة الميدانية 90 لحجاج الجزائر في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم الإصدار المحدث من تطبيق الأجهزة الذكية بنسخته الجديدة، الذي سيقدم مجموعة من الخدمات ستسهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والموظفين، والتطبيق متاح على الأجهزة الذكية مثل الآيفون وكذلك على أنظمة الأندرويد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال، تحقيقا لروية المملكة 2030.
من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في إحداث نقلة نوعية بإذن الله تعالى، وسيكون لها أثرها الإيجابي على خدمة المكتب وضيوف الرحمن.
وأفاد رئيس مكتب الخدمة الميدانية 90 فارس بن غازي أن التطبيق يشمل عدداً من البوابات مثل: الاستعلام عن السكن وعن مواقع المخيم بالمشاعر، والخدمات الطبية، والمحادثة المباشرة وغيرها من الخدمات المهمة لافتاً النظر إلى أن التطبيق سيخدم الحاج وجميع الجهات ذات العلاقة.

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