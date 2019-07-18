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تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
http://almnatiq.net/?p=752713
المناطق - الرياض

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021″، التي أقيمت الخميس، في القاهرة، عن مواجهات سهلة لمنتخبات مصر والمغرب والجزائر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع كينيا وتوجو وجزر القمر، فيما جاء منتخب المغرب على رأس المجموعة الخامسة، مع منتخبات موريتانيا وإفريقيا الوسطى وبوروندي. أما منتخب الجزائر الذي وصل إلى نهائي أمم إفريقيا 2019 برفقة السنغال ويخوضان النهائي الجمعة، فأوقعته القرعة في المجموعة الثامنة مع زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

كما شهدت القرعة صداما عربيا قويا بين تونس وليبيا في المجموعة العاشرة، التي تضم كذلك تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وجاءت المجموعات كالتالي:

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