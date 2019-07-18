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موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره

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موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره

http://almnatiq.net/?p=752737
المناطق _ عسير

كشف موثق مقطع الفيديو الذي رصد صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة بمستشفى محايل عسير، أن تصرفات الطبيب كانت بسبب حادث مروري.

وقال موثق الفيديو في مقطع نشره على موقع “تويتر”: “اليوم صورت مقطع في مستشفى محايل العام، في قسم الأشعة وكان الدكتور عنده حادث مروروي ولا أعلم ذلك، وأعتذر للمنشأة وإلى من أسأت إليهم”.

جدير بالذكر أن “الصحة” فتحت تحقيقًا عاجلًا في الفيديو الذي أظهر أخصائي أشعة في مستشفى محايل وهو يصرخ في وجه ممرضة مساعدة له، إضافة إلى انفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه “سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض”.

 

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