التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .
وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .
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