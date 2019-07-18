احدث الأخبار

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية
أبرز المواد
 موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره
أبرز المواد
 وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي أو مريض
أبرز المواد
 مدير الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية: على إيران الإفراج عن السفينة التي تحتجزها
أبرز المواد
 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: اشتباكات طرابلس أدت لنزوح 120.000 شخص
أبرز المواد
 تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
أبرز المواد
 مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تُطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفراء فرنسا وكازاخستان وباكستان لدى المملكة
أبرز المواد
 ماذا يعني استبعاد واشنطن لتركيا من “برنامج إف 35″؟
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يشدد على ضرورة عدم خروج الحل السياسي على المرجعيات الثلاث
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على قادة ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران
أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية

أبرز المواد
موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره

موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره

أبرز المواد
وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي أو مريض

وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي أو مريض

أبرز المواد
مدير الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

مدير الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

أبرز المواد

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية
http://almnatiq.net/?p=752740
المناطق _ واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .
وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

روابط ذات صلة

موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره

موثق مقطع صراخ طبيب أشعة في وجه ممرضة مستشفى محايل عسير يفاجئ الجميع بإعتذاره
وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي أو مريض

وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي أو مريض
مدير الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

مدير الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*