سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية

المناطق _ واشنطن

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.