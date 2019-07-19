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اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة

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فريق طبي ينجح في علاج حالتي صداع نصفي بالبوتوكس بمستشفى الملك خالد المجمعة

فريق طبي ينجح في علاج حالتي صداع نصفي بالبوتوكس بمستشفى الملك خالد المجمعة
http://almnatiq.net/?p=752766
المناطق _ فلاج الشعيفاني
في اطار التعاون بين مستشفى الملك خالد بالمجمعة ، وكلية الطب بجامعة المجمعة ، نجح فريق طبي في علاج حالتي صداع نصفي ، يصاحبها تكرار شديد لنوبات الصداع النصفي المزمن ، وذلك بتقنية حقن البوتوكس .
وتفصيلا أوضحت “صحة الرياض” ، أن الحالتين راجعتا عدة عيادات للمخ و الأعصاب ، وأعطائهم عدة أدوية ومنها بعض الأدوية الوقائية إلا أنها لم تكن فعالة بشكل جيد.
وقال استشاري طب المخ والاعصاب وطب الجلطات الدماغية بجامعة المجمعة الدكتور عبدالرحمن الحربي أن علاج الصداع النصفي المزمن بحقن البوتوكس ، يعتبر من أحدث التقنيات لعلاج الصداع  النصفي المزمن ، والفعالة والتي يتم استخدمها في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وهي من الحقن الفعالة للمريض .
وأكد الدكتور عبدالرحمن الحربي ان البوتوكس له عدة استخدامات طبية معتمدة ، وتم اعتماد حقن البوتوكس من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام ٢٠١٠ وتداوله بالأسواق عام ٢٠١٢ ، ويحقن في عدة عضلات  في الرأس ، والكتف على مدى كل ثلاثة أشهر عدة مرات .

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