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دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” بفعاليات وسام البادية

دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” بفعاليات وسام البادية
http://almnatiq.net/?p=752775
المناطق _ الباحة

تنظم فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق يوم غداً الجمعة دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي “للفوتوغرافية اثير الزهراني وذلك في مقر الفعاليات وهي دورة مجانية مخصصة للنساء فقط .ويقدم خلال الدورة نبذة عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي تتضمن تعريف التصوير الفوتوغرافي وشرح أجزاء ومكونات الكاميرا ، إضافة إلى اختيار الزوايا المناسبة للتصوير وأنواع العدسات و ما يتبعها من نظريات عامة في التصوير والتكوين الفني للصورة. من جانبه دعا رئيس اللجنة المنظمة الاستاذ عبدالله الزهراني جميع المهتمات للمبادرة بسرعة التسجيل عن طريق سناب الفعاليات واشار الى أن دورة التصوير الفوتوغرافي تأتي ضمن برامج وفعاليات وسام البادية لإكتشاف وصقل مواهب الزوار

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