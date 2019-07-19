احدث الأخبار

السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج
أبرز المواد
 السعد مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بإمارة المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” بفعاليات وسام البادية
منطقة الباحة
 بالصور ختام بطولة الأولمبياد لأسلحة ضغط الهواء في اتحاد الرماية‎
منطقة الرياض
 فريق طبي ينجح في علاج حالتي صداع نصفي بالبوتوكس بمستشفى الملك خالد المجمعة
صحة
 الترفيه ومصلحة الوطن
أبرز المواد
 الدفاع المدني بالمندق ينجح في السيطرة على حريق أعشاب بموقعين مختلفين بالمحافظة
منطقة الباحة
 نتائج وظائف مستشفى جامعة جازان
أبرز المواد
 سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية
أبرز المواد
 مجلس القضاء الإداري يُعيد تشكيل المحاكم ويسمي رؤساءها ومساعديها ويوافق على ترقيات وتعيينات لعددٍ من القضاة
أبرز المواد
 الأسطول الخامس الأميركي يعلن البحث عن بحّار أميركي مفقود في بحر العرب
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية
أبرز المواد
السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

أبرز المواد
السعد مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بإمارة المنطقة الشرقية

السعد مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بإمارة المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” بفعاليات وسام البادية

دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” بفعاليات وسام البادية

منطقة الباحة
بالصور ختام بطولة الأولمبياد لأسلحة ضغط الهواء في اتحاد الرماية‎

بالصور ختام بطولة الأولمبياد لأسلحة ضغط الهواء في اتحاد الرماية‎

منطقة الرياض

السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=752782
المناطق _ القاهرة

حذَّرت السفارة السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وفي التفاصيل: أوضحت السفارة أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.

وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.

روابط ذات صلة

الترفيه ومصلحة الوطن

الترفيه ومصلحة الوطن
نتائج وظائف مستشفى جامعة جازان

نتائج وظائف مستشفى جامعة جازان
سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية

سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*