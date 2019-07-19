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اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة

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اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة

اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=752791
جازان _ فضة عطيف

اختتمت، اليوم الخميس ،دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والذي تنظمه وزارة التعليم المتمثلة بإدارة تعليم جازان وذلك بمركز التدريب صامطة .

حيث أقيمت الدورة بقيادة المدرب المعتمد الأستاذ علي سهلي وحضور و مشاركة 40 متدرب .

وقد استمرت فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية معتمدة من وزارة التعليم ،حيث هدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.

حيث طبق خلال البرنامج أساليب وطرق التدريب الحديثة في عملية تأهيل وتدريب المدربين بما يتناسب مع الكفاءات الشابة والطموحة في مجال التدريب .

كما تم تناول الحواجز النفسية التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها واستعرض لذلك أكثر من نموذج من نماذج التدريب العلمية والاحترافية في مجال التدريب.

وختاما أكد المتدربون مدى استفادتهم الكبيرة من حضور الدورة المقامة و التي كسرت بدورها الكثير من الحواجز كما بينت المسار الصحيح في التدريب لمختلف التخصصات .

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