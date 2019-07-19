94 وظيفة ب وزارة الحرس الوطني عبر جدارة

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني توفر 94 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه

ودعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة)

مسميات الوظائف:

* الرجال:

* النساء:

مراتب الوظائف:

1- المرتبة الثامنة (للرجال ثلاث وظائف)

2- المرتبة السابعة (للرجال 5 وظائف) (للنساء وظيفة واحدة)

3- المرتبة السادسة (للرجال 47 وظيفة) (للنساء 14 وظيفة)

4- المرتبة الخامسة (للرجال 20 وظيفة) (للنساء وظيفتان)

5- المرتبة الرابعة (للرجال وظيفتان)

الفئات المستهدفة:

خريجي الماجستير ودرجة البكالوريوس والدبلومات وما يعادلها

خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها

ملاحظات هامة:

جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة

يشترط توفر قرار معادلة وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية

التفاصيل عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/11/18هـ الساعة 9:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ الساعة 12:00 مساءً