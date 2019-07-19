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«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً

«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً
http://almnatiq.net/?p=752814
المناطق_الرياض

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، أمس (الخميس)، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في فنون الطهي، بالتعاون مع مدرسة كوردن بلو الفرنسية، إذ يلتحق بالبرنامج 30 شابا وشابة من 6 مناطق متفرقة من المملكة للبرنامج الممتد حتى صيف العام القادم. ويأتي البرنامج التدريبي كأحد برامج مبادرة الزمالة والتدريب بمركز مبادرات مسك، في خطوة لرفع مستوى الطهاة السعوديين وتدريبهم في أعرق المدارس العالمية، للنهوض بقطاع الترويح في المملكة. ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي تحتضنه مدرسة كوردن بلو في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 14 شهرا، حتى 9 28 أغسطس 2020. ويركز التدريب على أساليب الطهي المتنوعة بالاستناد على الخبرات العملية في هذا المجال، كما يحظى المتدربون خلال هذه الفترة بفرصة التعرف إلى اللغة والثقافة الفرنسيتين. ومن المفترض أن يحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة احترافية معتمدة دولياً في تحضير الطعام وفنون الطهي، في حين يهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والمهارات التي يتطلبها قطاع الترويح والضيافة والمطاعم الآخذ بالنمو، ومواكبة التسارع في السوق السعودية. ويعتمد برنامج مدرسة كوردن بلو التدريبي على 3 مستويات لتعليم المتدربين إتقان أساليب الطهي؛ المستوى الأساسي، والمتوسط، والمتقدم

وتتمتع مدرسة كوردن بلو بخبرة تتجاوز 120 عاما في التدريس، وتعد شبكة عالمية رائدة في فنون الطهي وإدارة الضيافة، حيث تقوم بتدريب 20 ألف طالب من أكثر من 100 جنسية كل عام

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