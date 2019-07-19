قوقل تحتفل بالذكرى السنوية ال 50 للهبوط على القمر

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احتفل محرك البحث الشهير «قوقل» بالذكرى السنوية الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر. وقام «قوقل» بتغيير شعاره الرسمي على محرك البحث بشعار أعيد تصميمة لهذه المناسبة يظهر فيه رائد فضاء يحط أقدامه على سطح القمر

ونشرت قوقل فيديو لأحد رواد المركبة الفضائية «أبولو 11» يدعى «مايكل كولينز» يتحدث فيه عن مغامرة الهبوط على سطح القمر قبل 50 عاماً مع «نيل آرمسترونغ» و«بز ألدرن» لأول مرة في التاريخ

وقال مايكل كولينز: «بعد أن تناولنا إفطاراً دسماً، أقلع الصاروخ في صباح 16 يوليو 1969. شعرت أنا و«نيل» و«بز» بثقل هذه المسؤولية أمام العالم أجمع»

وأضاف: «لقد تطلب هبوط الإنسان على السطح القمر مشاركة حوالى 400 ألف شخص، من المهندسين ومبرمجي الكمبيوتر إلى الخياطين الذين صنعوا البدلات الفضائية العازلة للهواء»

وتابع: «لقد اعتقدنا أن الكمبيوتر الذي استخدمناه على متن المركبة آنذاك متطوّر جداً، ولكنه يعتبر اليوم أقل تطوراً بكثير من الأجهزة الجوّالة التي نستخدمها في حياتنا اليومية»

وفي تاريخ 20 يوليو 1969، حطّت مركبة «نيل آرمسترونغ» و«بز ألدرن» على سطح القمر بعد هبوط حرج استنفذ كمية الوقود بالكامل تقريباً

ووضع «نيل» و«بز» العلم الأمريكي ولوحة تذكارية مكتوب عليها «هنا خطى رجال من كوكب الأرض أول خطواتهم على سطح القمر في شهر يوليو سنة 1969 ميلادي. لقد أتينا بسلام بالنيابة عن جميع البشر»