«فيس آب».. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً

«فيس آب».. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً

أبرز المواد
«صميل» بيزلي يجبر الحوثيين على الرضوخ للبصمة الأممية

«صميل» بيزلي يجبر الحوثيين على الرضوخ للبصمة الأممية

أبرز المواد
«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً

«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً

أبرز المواد
المحاكم التجارية تنظر في 1800 قضية خلاف بين مجالس إدارات الشركات

المحاكم التجارية تنظر في 1800 قضية خلاف بين مجالس إدارات الشركات

أبرز المواد

«فيس آب».. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً

«فيس آب».. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً
222
http://almnatiq.net/?p=752830
المناطق_وكالات

الانتشار الجنوني لتطبيق «فيس آب Face App» في الأيام الأخيرة، أدى إلى اختراق معلومات أكثر من 150 مليون شخص حسب تقرير أصدره حديثا خبراء جامعة بوسطن الأمريكية. وأظهرت البيانات التي نشرها موقع مجلة «فوربس» الأمريكية، أن أكثر من 100 مليون مستخدم لمتجر «قوقل بلاي» حملوا التطبيق الذي يغير ملامح الوجوه إلى هيئة شابة أو مسنة، بينما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر iOS أن التطبيق أصبح الأول في 121 دولة، وذكر التقرير أن التطبيق أصبح يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء مئات الملايين من المستخدمين، ما يمكنه من استخدامها لأي أغراض في أي وقت، وفقا لما تنص عليه شروط الاستخدام. وحذر خبراء في الأمن المعلوماتي من «التسلبية الإلكترونية» التي لا تخلو من مخاطر، مذكرين بواقعة «كامبريدج أناليتيكا». وعلى غرار تطبيقات أخرى كثيرة، أثيرت مشاكل عدة بشأن هذا التطبيق، وواجه اتهامات بانتهاك الخصوصية، بسبب نفاذه إلى معرض الصور الخاص بهاتفك

روابط ذات صلة

«صميل» بيزلي يجبر الحوثيين على الرضوخ للبصمة الأممية

«صميل» بيزلي يجبر الحوثيين على الرضوخ للبصمة الأممية
«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً

«كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً
المحاكم التجارية تنظر في 1800 قضية خلاف بين مجالس إدارات الشركات

المحاكم التجارية تنظر في 1800 قضية خلاف بين مجالس إدارات الشركات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*